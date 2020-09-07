Футболисты "Манчестер Сити" Марез и Лапорт заразились коронавирусом

ТАСС, 7 сентября. Тесты на коронавирус игроков английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Рияда Мареза и Эмерика Лапорта дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Оба игрока переносят заболевание бессимптомно и находятся на самоизоляции.

Лапорт выступает за "Манчестер Сити" с зимы 2018 года, Марез - с лета того же года. Игроки стали чемпионами Англии, обладателями кубка страны и Кубка английской лиги, а также Суперкубка Англии.

Новый сезон Английской премьер-лиги стартует 12 сентября.