Биатлонистка Кристина Резцова выступит на летнем чемпионате России

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Биатлонистка Кристина Резцова готовится к сезону по индивидуальному плану и собирается выступить на летнем чемпионате России. Об этом ТАСС сообщила мать спортсменки, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет с 19 по 22 сентября в Тюмени. На прошлой неделе старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов отметил, что не отслеживает подготовку Резцовой к сезону, поскольку биатлонистка не выходит на связь.

"Кристина никуда не пропала, сейчас она находится на самоподготовке, как и Екатерина Юрлова-Перхт, - сказала Анфиса Резцова. - Так что все нормально: она готовится и хочет приехать на летний чемпионат России".

Кристине Резцовой 24 года, в минувшем сезоне она завоевала две серебряные награды на чемпионате Европы в Минске. Биатлонистка была в составе сборной России на чемпионате мира 2020 года в итальянском Антхольце, однако по решению бывшего тренерского штаба команды не выступила ни в одной гонке турнира.

Зимний сезон должен стартовать в конце ноября.