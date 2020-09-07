Коварж, Диц и Пяярви-Свенссон признаны лучшими игроками первой недели КХЛ

Коварж одержал победы в двух стартовых матча чемпионата, отыграв "на ноль" против московского "Спартака" (1:0), а в игре с челябинским "Трактором" пропустив одну шайбу (3:1). Чех показал лучший результат недели по проценту отраженных бросков - 98,41, всего по его воротам было нанесено 63 броска. "Сухая" серия голкипера на данный момент составляет 96 минут и 2 секунды (лучший результат недели).

Лучшим защитником лига признала Даррена Дица из нурсултанского "Барыса". Его гол в гостевом матче с рижским "Динамо" стал победным (3:2). Также команда уступила минскому "Динамо" (4:5 ОТ), Диц отметился одной шайбой. Обе игры казахстанский хоккеист завершил с показателем полезности "+3", нанес 11 бросков по воротам (лучший результат среди защитников) и в среднем проводил на площадке 22 минуты 38 секунд (лучший результат недели).

Магнус Пяярви-Свенссон из ярославского "Локомотива" стал лучшим нападающим недели. Швед показал лучший результат по системе "гол+пас", набрав 4 (2+2) очка в матчах против "Спартака" (7:2) и "Амура" (2:0). Общий показатель полезности составил "+3".

Лучшим новичком первой недели признан 21-летний защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков. Россиянин стал автором первой шайбы нового сезона КХЛ в матче против "Ак Барса" (2:3 ОТ), гол стал для него первым в лиге. Общий показатель полезности Саморукова составил "+2".