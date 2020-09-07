Леонид Одер: Челябинск полностью готов к старту чемпионата России по легкой атлетике

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Подготовка стадиона, где с 8 по 11 сентября пройдет чемпионат России по легкой атлетике, полностью завершена. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер.

"За месяц мы сделали невозможное, до последнего момента было непонятно, будет ли сектор для метания. Мы его закупали; как всегда, все шло сложно. И все пять дней, все пять ночей мы были на стадионе - работали, ночевали здесь. И вот сегодня все готово, стадион готов, все спортсмены и тренеры, которые будут принимать участие, не пожалеют, что приехали в Челябинск", - сказал Одер.

Изначально летний чемпионат России - 2020 должен был пройти в конце июня в Чебоксарах. Затем из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести турнир на начало сентября, сохранив за столицей Чувашии право на его проведение. Позже поступило предложение перенести турнир в Смоленск, но в итоге соревнования решили провести в Челябинске.

Министр отметил, что чемпионат пройдет с соблюдением строгих мер безопасности в условиях пандемии. Стадион будет заполнен на треть, на входе у болельщиков будет проверяться температура, все они будут в масках.

"Все спортсмены приехали со справками, которые они должны иметь за 72 часа до начала соревнований, между спортсменами, тренерами и судьями будет соблюдаться дистанция. Стадион вмещает пять тысяч человек, мы не будем полностью наполнять, но я думаю, тысячи полторы-две будет, потому что желающих очень много. Судьи будут в масках, судейская бригада хорошая, специалисты высочайшего уровня, уже прошли несколько всероссийских соревнований, обучены, как вести себя в условиях пандемии", - рассказал Одер.