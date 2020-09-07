"Финал четырех" баскетбольной Евролиги пройдет в 2021 году в Кёльне

ТАСС, 7 сентября. Руководство баскетбольной Евролиги утвердило проведение "Финала четырех" сезона-2020/21 в германском Кёльне. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Изначально Кёльн должен был принять финальную часть сезона-2019/20, но было принято решение о досрочном завершении турнира из-за пандемии коронавируса.

"Финал четырех" пройдет с 28 по 30 мая 2021 года в "Ланксесс-Арене" (вместимость - 18 тыс. человек). Ранее финал турнира дважды принимал Берлин (2009, 2016).

Новый сезон Евролиги стартует 20 сентября. В нем примут участие российские клубы ЦСКА, "Химки" и "Зенит".