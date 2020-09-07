Борзаковский: чемпионат России по легкой атлетике поможет сохранить потенциал сборной к ОИ

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Главная задача спортсменов на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске - сохранить потенциал российской команды перед летней Олимпиадой, что особенно важно в условиях пандемии и отмены международных соревнований. Об этом сообщил журналистам в понедельник главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

"Главная задача этого старта и вообще этого сезона, в связи с отсутствием международных стартов - это сохранить потенциал команды, следующий год архиважный абсолютно для всех членов сборной команды - это Олимпийские игры. Вся подготовка направлена на них. Сейчас главное - не потерять соревновательную практику, продолжать готовиться, продолжать соревноваться и входить в следующий год с новыми силами. Я думаю, что все ребята покажут результат", - сказал он.

Борзаковский считает, что местом проведения предолимпийского чемпионата в 2021 году мог бы также стать Челябинск. "Предложения будут выдвинуты от регионов, и президиум федерации решит. Если бы я до сих пор был спортсменом, то я бы и здесь выступил прекрасно, и в Чебоксарах, и в Казани, у нас как бы есть, скажем так, намоленные места", - добавил тренер.

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Челябинске 8-11 сентября. Изначально летний чемпионат России - 2020 должен был пройти в конце июня в Чебоксарах. Затем из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести турнир на начало сентября, сохранив за столицей Чувашии право на его проведение. Позже поступило предложение перенести турнир в Смоленск, но в итоге соревнования решили провести на Урале.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.