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Футбол в России

Баскаков покинул пост главного тренера "Томи" после 16 лет в клубе

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Виктор Себелев
Василий Баскаков Михаил Джапаридзе/ТАСC
Описание
Василий Баскаков
© Михаил Джапаридзе/ТАСC

ТАСС, 7 сентября. Футбольный клуб "Томь" по обоюдному согласию сторон завершил сотрудничество с главным тренером Василием Баскаковым. Об этом сообщает пресс-служба томского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник 57-летнего Баскакова Виктор Себелев. После семи туров нового сезона Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Томь" идет на предпоследнем, 21-м месте в турнирной таблице, набрав два очка.

Баскаков является воспитанником томского футбола, проведя за "Томь" в качестве игрока 13 сезонов. С 2004 года он неизменно входил в тренерский штаб команды, не раз исполняя обязанности главного тренера. Полноценно команду Баскаков возглавлял в 2013-2014 годах, а также с 2018 года до настоящего момента. Сезон-2018/19 ФНЛ команда закончила на третьем месте и получила право сыграть в стыковых матчах за выход в премьер-лигу, уступив "Уфе".

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