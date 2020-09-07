Баскаков покинул пост главного тренера "Томи" после 16 лет в клубе

ТАСС, 7 сентября. Футбольный клуб "Томь" по обоюдному согласию сторон завершил сотрудничество с главным тренером Василием Баскаковым. Об этом сообщает пресс-служба томского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник 57-летнего Баскакова Виктор Себелев. После семи туров нового сезона Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Томь" идет на предпоследнем, 21-м месте в турнирной таблице, набрав два очка.

Баскаков является воспитанником томского футбола, проведя за "Томь" в качестве игрока 13 сезонов. С 2004 года он неизменно входил в тренерский штаб команды, не раз исполняя обязанности главного тренера. Полноценно команду Баскаков возглавлял в 2013-2014 годах, а также с 2018 года до настоящего момента. Сезон-2018/19 ФНЛ команда закончила на третьем месте и получила право сыграть в стыковых матчах за выход в премьер-лигу, уступив "Уфе".