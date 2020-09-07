ХК "Металлург" надеется, что Мозякин отправится с командой на ближайшие выездные матчи

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Первый вице-президент магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Сергей Ласьков выразил надежду, что форвард Сергей Мозякин поедет с командой на первые выездные матчи. Об этом Ласьков рассказал ТАСС.

40-летний форвард не принимал участия в первых двух матчах нового сезона, а также не играл на последнем предсезонном турнире в Казани.

"Мы хотели, чтобы он был готов к первым выездным матчам. У Сергея старое заболевание, кросс он бежит без проблем, на льду работает по 40 минут. Он сам скажет, готов или нет, и сачковать не будет", - сказал Ласьков.

Мозякин является лучшим бомбардиром (897 очков) и снайпером (405) в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Помимо этого, ему принадлежит множество различных рекордов результативности национального чемпионата. Он дважды признавался самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В конце мая "Металлург" продлил контракт с Мозякиным на один сезон.

Возвращение в строй двукратного чемпиона мира Николая Кулемина ожидается через месяц. "У него это старая травма (перелом ноги - прим. ТАСС). Сначала использовали одну методику лечения, и он вышел на Мемориале Ромазана, но эта методика не помогла. Сейчас пробуем другую методику с немецкими специалистами, и возвращение через месяц - это оптимистичный прогноз", - отметил Ласьков.

В первом выездном матче сезона "Металлург" сыграет 15 сентября с "Сочи".