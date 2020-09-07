Руне Андерсен: США ушли далеко вперед в плане применения допинга

ТАСС, 7 сентября. США ушли далеко вперед по вопросу применения допинга, но имеют хорошую антидопинговую систему. Такое мнение высказал глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен, комментарий которого приводит норвежская газета VG.

"США ушли далеко вперед в плане допинга: они знают, каким допингом им можно пользоваться. В то же время у них хорошая антидопинговая система, - подчеркнул Андерсен. - Американское антидопинговое агентство (USADA) бескомпромиссно, а также имеет хороший отдел расследований. У меня складывается впечатление, что у них достаточно хороший контроль".

Андерсену 67 лет, он возглавляет рабочую группу по восстановлению ВФЛА после приостановления членства ВФЛА в World Athletics в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом.