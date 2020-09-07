Нурмагомедов не планирует выступать в ММА после 34 лет

ТАСС, 7 сентября. Российский боец Хабиб Нурмагомедов не планирует продолжать карьеру в смешанных единоборствах (ММА) в 35 лет. Об этом он заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

Спортсмену 31 год, он владеет поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Нурмагомедов выступает в UFC с 23 лет, став чемпионом в 2018 году.

"Не вижу себя в ММА в 35 лет. В 34 еще можно, но в 35 сложно выступать в UFC на пике, - отметил Нурмагомедов. - Не припомню ни одного бойца, кто выступал в таком возрасте в среднем весе. Хотел бы, конечно, выступать до 35, но реально оцениваю силы, к тому же это может серьезно сказаться на здоровье".

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Следующий поединок он проведет 24 октября в Абу-Даби за титул чемпиона UFC в легком весе против американца Джастина Гэтжи.