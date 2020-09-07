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Биатлон

Логинов перед летним чемпионатом России по биатлону проведет сбор в Тюмени

Турнир пройдет в Тюмени 19 по 22 сентября
Александр Логинов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Логинов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов проведет заключительный этап подготовки к летнему чемпионату России в Тюмени. Об этом ТАСС сообщил Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области, которую представляет биатлонист.

Тюмень примет чемпионат России по летнему биатлону, соревнования пройдут с 19 по 22 сентября. К сезону Логинов готовится по индивидуальному плану. 8 сентября он завершит сбор в Сочи, в то время как основная сборная страны готовится к летнем чемпионату России на Семинском перевале.

"Александр будет в Тюмени 9 сентября", - сказал Кугаевский.

В рамках летнего чемпионата России пройдут индивидуальные, спринтерские гонки и эстафеты.

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