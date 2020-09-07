Нурмагомедов включил Дзюбу и Миранчука в число лучших игроков сборной России по футболу

Российские футболисты не без проблем одержали две победы в Лиге наций

Осадок остался. Российские футболисты не без проблем одержали две победы в Лиге наций

"[Магомед] Оздоев, оба Миранчука, - ответил Нурмагомедов на вопрос о любимых игроках в сборной России. - Они очень сильно прибавили в сборной. И, конечно же, Дзюба - настоящий лидер команды".

Оздоев и Дзюба представляют "Зенит", Дзюба является капитаном национальной команды и петербургского клуба. Антон Миранчук выступает за московский "Локомотив", 6 сентября в матче сборной России против команды Венгрии (3:2) в Лиге наций он и Оздоев отметились забитыми мячами, Дзюба отдал голевую передачу. Брат Антона Алексей Миранчук 4 сентября перешел в итальянскую "Аталанту", ставшую третьей в прошедшем сезоне чемпионата Италии и дошедшую до 1/4 финала Лиги чемпионов. Алексей пропустил матчи сборной против команд Сербии (3:1) и Венгрии из-за травмы.