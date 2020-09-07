Руне Андерсен считает, что РУСАДА должно быть независимым от ОКР и ПКР

ТАСС, 7 сентября. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не должно быть подконтрольным Олимпийскому комитету России (ОКР) и Паралимпийскому комитету России (ПКР). Такое мнение высказал глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен, комментарий которого приводит норвежская газета VG .

28 августа учредители РУСАДА (ОКР и ПКР) отправили в отставку генерального директора агентства Юрия Гануса. Исполняющим обязанности гендиректора назначен юрист РУСАДА Михаил Буханов. Позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в своем заявлении отметило, что обеспокоено ситуацией с увольнением Гануса.

"РУСАДА контролируется олимпийским и паралимпийским комитетами [России]. Так быть не должно. Антидопинговые агентства в каждой стране должны быть независимыми", - заявил Андерсен.

Также Андерсен отметил, что ждет от российской стороны четкого плана по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics. Комиссия по восстановлению ВФЛА 31 августа отправила в World Athletics обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности, которая должна быть одобрена до 30 сентября. "Теперь я жду, когда россияне придумают план, как они изменят культуру в легкой атлетике. Они должны составить подробный план того, какие цели у них есть, как их достичь, и четкий график их выполнения", - добавил Андерсен.

Помимо этого, он подчеркнул необходимость для российской стороны избавиться от тренеров, связанных с допингом. "В России нам заявили, что от них невозможно избавиться, потому что они защищены трудовым законодательством, но все возможно. [Бывший министр спорта Виталий] Мутко много лет назад мне признался, что у них проблемы со старыми тренерами советских времен", - подчеркнул Андерсен.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. Позднее была сформирована рабочая группа во главе с Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.