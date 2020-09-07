Черчесов заявил, что новички сборной России не появились на поле из-за нехватки времени

ТАСС, 7 сентября. Новички сборной России по футболу не вышли на поле в матчах Лиги наций против команд Сербии и Венгрии из-за недостаточного количества времени. Об этом в прямом эфире телеканала "Россия 24" заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Мы, конечно, учитывали, что у нас уже сыграно шесть туров в чемпионате, а сербы еще не играли. Но состояние футболистов было не оптимальным, мы это видели, но не говорили ни перед матчем с сербами, ни с венграми. Александра Соболева, Даниила Фомина и других молодых футболистов, которых мы вызвали, нам не удалось прощупать, времени было мало", - отметил Черчесов.

Три полузащитника сборной России Дмитрий Баринов, Александр Головин и Алексей Миранчук не приняли участие в матчах из-за травм. "Мы настолько привыкли к травмам, что уже по-рабочему не обращаем внимание на это. Молодых футболистов Александра Максименко и Матвея Сафонова нет, но мы выиграли две игры, мы решаем свои вопросы. Просто брать игрока, чтобы знакомиться, не лучше ли ему проводить время в молодежной сборной", - подчеркнул Черчесов.

"Мы находимся в постоянном контакте и решаем вопросы. Надеюсь, что молодежная сборная тоже решит все свои вопросы и отберется на чемпионат Европы", - добавил главный тренер сборной России.

Молодежная сборная России во вторник проведет выездной матч с поляками (начало в 19:00 мск). Россияне лидируют в своей отборочной группе, опережая сборную Польши на четыре очка, при этом польские футболисты провели на игру меньше. В финальную стадию чемпионата Европы выйдет лучшая команда из каждой группы и пять лучших сборных, занявших вторые места.