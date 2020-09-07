Черчесов признал проблему с центральными защитниками в сборной России

ТАСС, 7 сентября. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признал проблему с выбором центральных защитников в состав национальной команды. Об этом Черчесов рассказал в прямом эфире телеканала "Россия 24".

Сборная России одержала две победы в стартовых матчах Лиги наций, переиграв сербов (3:1) и венгров (3:2). Во встрече с командой Сербии в центре обороны действовали Георгий Джикия и Андрей Семенов. Во втором тайме Семенов был заменен на Романа Нойштедтера из-за травмы. Однако в матче с венграми Семенов отыграл 90 минут в паре с Джикией.

"Семенов наполовину травмированный вышел и сыграл 90 минут, он сам прекрасно знает, что были моменты, когда надо было по-другому сыграть. Но на сегодняшний день у нас есть только Семенов. Нойштедтер пока без команды, у [Дмитрия] Чистякова и [Максима] Беляева травмы. Есть проблемы, которые надо решать, и принимать решение, которое пойдет на пользу команде", - сказал Черчесов.

Следующие матчи в Лиге наций россияне проведут 11 и 14 октября в Москве. Команда Черчесова примет сборные Турции и Венгрии соответственно. 8 октября россияне на выезде сыграют товарищеский матч со шведами.