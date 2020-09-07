Черчесов выступил за увеличение числа замен в матчах Лиги наций по футболу

ТАСС, 7 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что число замен в матчах Лиги наций должно быть увеличено с трех до пяти. Такое мнение Черчесов высказал в понедельник в эфире канала "Россия 24".

В сентябре сборная России выиграла два матча группового этапа Лиги наций против команд Сербии (3:1) и Венгрии (3:2). "Я расстроился из-за того, что нам не дали делать пять замен - только три, - сказал Черчесов. - Я прошу обратиться к УЕФА [Союзу европейских футбольных ассоциаций], потому что у нас должен появиться какой-то маневр. Хотя в контрольных матчах может быть, кажется, до шести замен".

Из-за пандемии коронавируса в европейских чемпионатах было разрешено делать по ходу матча пять замен вместо трех положенных. Однако УЕФА не стал поддерживать эту инициативу и разрешил командам делать не более трех замен в основное время матчей Лиги наций.

Черчесов привык к травмам игроков сборной

В матчах против сербов и венгров из-за травм за сборную России не смогли сыграть сразу пять футболистов. В августе повреждения получили полузащитники Александр Головин, Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук, а также нападающий Евгений Луценко. Хавбек Денис Черышев не успел восстановиться от полученного ранее повреждения.