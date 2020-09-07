Черчесов выступил за увеличение числа замен в матчах Лиги наций по футболу

ТАСС, 7 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что число замен в матчах Лиги наций должно быть увеличено с трех до пяти. Такое мнение Черчесов высказал в понедельник в эфире канала "Россия 24".
В сентябре сборная России выиграла два матча группового этапа Лиги наций против команд Сербии (3:1) и Венгрии (3:2). "Я расстроился из-за того, что нам не дали делать пять замен - только три, - сказал Черчесов. - Я прошу обратиться к УЕФА [Союзу европейских футбольных ассоциаций], потому что у нас должен появиться какой-то маневр. Хотя в контрольных матчах может быть, кажется, до шести замен".
Из-за пандемии коронавируса в европейских чемпионатах было разрешено делать по ходу матча пять замен вместо трех положенных. Однако УЕФА не стал поддерживать эту инициативу и разрешил командам делать не более трех замен в основное время матчей Лиги наций.
Черчесов привык к травмам игроков сборной
В матчах против сербов и венгров из-за травм за сборную России не смогли сыграть сразу пять футболистов. В августе повреждения получили полузащитники Александр Головин, Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук, а также нападающий Евгений Луценко. Хавбек Денис Черышев не успел восстановиться от полученного ранее повреждения.
"Перед большими турнирами мы не даем серьезные нагрузки, - отметил главный тренер сборной России. - Сейчас только восстанавливаем, подкручиваем часы и улучшаем взаимопонимание. Мы всегда смотрим на физическое состояние игроков после каждого тура".
"Вопрос еще и в том, как игрок проводит свободное время: можно поехать отдыхать или на дискотеку. И что из этого влияет на тонус мышц? Дальше что, календарь виноват? Виноват сам игрок, который не дает организму отдохнуть, а механические травмы бывают во всех чемпионатах - это нормальное явление", - добавил Черчесов.
Следующие матчи сборная России проведет в октябре. 8 октября в Сольне состоится товарищеский матч с командой Швеции. 11 и 14 октября национальная команда в Москве в играх группового этапа Лиги наций примет команды Турции и Венгрии соответственно.