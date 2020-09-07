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Футбол в России

Вторая встреча ФНЛ с участием брянского "Динамо" отменена из-за коронавируса в клубе

Игра должна была пройти 9 сентября

ТАСС, 7 сентября. Матч восьмого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между брянским "Динамо" и нижнекамским "Нефтехимиком", который должен был пройти 9 сентября, не состоится из-за того, что хозяева ушли на карантин в связи со случаями заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

Игра седьмого тура "Динамо" (Брянск) - "Спартак-2" (Москва), запланированная на субботу, была также отменена. Пресс-служба ФНЛ отметила, что матч не состоялся "в связи с выявлением по результатам обязательного регулярного тестирования признаков заражения коронавирусной инфекцией у значительной части состава хозяев". В тот же день пресс-атташе брянской команды Андрей Трушкин заявил ТАСС, что в клубе ожидают присуждение технического поражения брянскому клубу контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза в этой игре.

После шести сыгранных матчей "Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

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