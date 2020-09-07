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Летние олимпийские виды спорта

Прощание с велогонщиком Павлом Свешниковым состоится 8 сентября

Церемония начнется в 13:00 мск в Малом прощальном зале Троекуровского кладбища

ТАСС, 7 сентября. Церемония прощания с умершим во время соревнований велогонщиком Павлом Свешниковым пройдет 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Церемония начнется в 13:00 мск в Малом прощальном зале Троекуровского кладбища.

22-летний Свешников умер в пятницу после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку.

Свешников на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.

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