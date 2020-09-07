Заседание КДК РФС по матчу между брянским "Динамо" и "Спартаком-2" состоится 8 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) во вторник проведет заседание, на котором будет принято решение по отмененному матчу седьмого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между брянским "Динамо" и московским "Спартаком-2". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча седьмого тура была отменена из-за обнаружения случаев заражения коронавирусом в команде хозяев. Матч должен был состояться в Брянске 5 сентября. В понедельник ФНЛ сообщила, что встреча восьмого тура между брянским "Динамо" и нижнекамским "Нефтехимиком" также не состоится. Игра была запланирована на 9 сентября.

"По матчу между брянским "Динамо" и "Спартаком-2" рассмотрим ситуацию завтра. По следующему матчу будет заседание в пятницу", - сказал Григорьянц.

В субботу в пресс-службе "Динамо" сообщили ТАСС, что руководство клуба ожидает присуждение технического поражения в матче со "Спартаком-2".

Брянское "Динамо" набрало 12 очков после шести матчей и располагается на седьмом месте в турнирной таблице. "Нефтехимик" имеет в активе 14 очков после семи игр и идет вторым, "Спартак-2" с 13 очками после шести матчей занимает шестое место.