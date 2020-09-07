Начался новый сезон интеллектуально-киберспортивного турнира среди школьных сборных

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Федерация компьютерного спорта России объявила о старте третьего сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги - соревнований среди школьных сборных, где помимо компьютерного спорта представлены электронные шахматы и интеллектуальные вопросы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации.

"В этом году мы добавили Clash Royale - этот вид программы отлично зарекомендовал себя на других официальных всероссийских турнирах - открытом Кубке по киберспорту, чемпионате России, в играх Студенческой лиги. Таким образом, в школьную сборную смогут попасть как любители Dota 2, Hearthstone, шахматных соревнований, вопросов на общую эрудицию, так и поклонники мобильных киберспортивных игр", - отметил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

В турнире соревнуются учащиеся российских школ, достигшие 14 лет. Сборные состоят из команд по пяти видам программы: Dota 2, Hearthstone, электронным шахматам, поиску в интернете на время, а также мобильной игре Clash Royale.

Турнир состоит из трех отборочных этапов: регионального, зонального (среди федеральных округов) и финального. Финальный этап запланирован на декабрь 2020 года. Вести борьбу за трофеи будут восемь команд, которые сразятся друг с другом в формате киберспортивного турнира. Регистрация продлится до 9 октября 2020 года, подать заявку можно на сайте школьнаякиберлига.рф.

История турнира

Третий сезон Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги проходит с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Соревнования также были включены Министерством спорта РФ в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, а также во всероссийский сводный календарный план Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ.

7 декабря 2019 года в Москве состоялся LAN-финал второго сезона Школьной лиги. Первое место заняла команда МБОУ гимназии №33 из Ульяновской области. Всего в соревнованиях второго сезона приняли участие более двух тысяч российских школьников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что киберспортивные соревнования в школах допустимы при правильной их организации. Он отметил, что проведение таких соревнований надо "поставить на правильные рельсы".