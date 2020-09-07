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Фоден и Гринвуд покинули состав сборной Англии по футболу за нарушение мер по коронавирусу

Игроки нарушили меры предосторожности

ТАСС, 7 сентября. Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден и форвард "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд досрочно покинули расположение сборной Англии по футболу из-за нарушения санитарных мер по профилактике распространения коронавируса. Об этом заявил главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, комментарий которого приводит телеканал Sky Sports.

"Фоден и Гринвуд нарушили меры предосторожности, поэтому мы были вынуждены сделать так, чтобы они не контактировали с остальными игроками команды перед тренировкой. Согласно протоколу, им придется вернуться обратно в Англию", - заявил Саутгейт.

8 сентября сборная Англии встретится на выезде с командой Дании в матче второго тура группы 2 лиги А. В первом матче англичане победили на выезде сборную Исландии (1:0).

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