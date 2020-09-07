Бывший футболист сборной России Юсупов подписал контракт с "Сочи"

ТАСС, 7 сентября. Полузащитник Артур Юсупов заключил контракт с футбольным клубом "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Детали соглашения с 31-летним игроком не уточняются.

На протяжении полутора последних сезонов Юсупов представлял московское "Динамо", которое покинул в июле по истечении контракта. В составе бело-голубых он выступал ранее с 2009 по 2015 год и в сумме провел за команду 147 матчей, забил 10 голов и отдал 14 результативных передач.

Помимо "Динамо" Юсупов выступал за "Тольятти", подмосковные "Химки", "Ростов" и петербургский "Зенит", с которым стал обладателем Кубка России и дважды - суперкубка страны. В составе сборной России он провел два матча.

"Сочи" после шести туров занимает третью строчку таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 12 очков. После паузы на игры национальных сборных "Сочи" в седьмом туре сыграет 12 сентября на выезде с грозненским "Ахматом".