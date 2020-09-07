"Спартак" и "Родина" подпишут договор о проведении матча на "Открытие-Арене" до 9 сентября

4 сентября в Москве прошла жеребьевка группового этапа Кубка России, по итогам которой в одну группу попали "Спартак", "Родина" и красноярский "Енисей", первые матчи этой стадии турнира пройдут 16-17 сентября. "Родина" и "Енисей" принимают своих соперников на стадионах "Янтарь" в Москве и "Центральный" в Красноярске соответственно. 6 сентября генеральный директор "Родины" Константин Архипов сообщил ТАСС о том, что его клуб договорился со "Спартаком" о проведении очной встречи с красно-белыми на "Открытие-Арене".

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольные клубы "Спартак" и "Родина" подпишут договор о проведении матча группового этапа Бетсити - Кубка России на "Открытие-Арене" до 9 сентября. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

"Как будет договор, объявим. Наверное, завтра или послезавтра. Желательно в ближайшее время. Устная договоренность с руководством "Родины" у нас есть", - сказал Газизов.

"Не буду говорить о дате [проведения матча], пока все неофициально - сейчас скажу одно, а завтра все поменяется и получится не очень хорошо", - добавил собеседник агентства.

Кубок России впервые проводится в таком формате в сезоне-2020/21; согласно ему вместо стадии 1/32 финала и 1/16 финала сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них по одной команде от Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы РПЛ оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ - один матч на выезде, один на своем поле, клубы ПФЛ - оба матча дома.

Если команды на групповом этапе не смогут определить победителя в основное время матча, то назначается серия пенальти. За победу в основное время начисляется три очка, за победу в серии пенальти - два, за поражение в серии пенальти - одно, за поражение в основное время очков не начисляется. Победитель каждой из 10 групп выходит в 1/8 финала, с этой стадии начнут выступление в турнире команды, играющие в еврокубках, - санкт-петербургский "Зенит", "Краснодар", "Ростов", московские "Локомотив", ЦСКА и "Динамо". Точные даты матчей станут известны позднее.