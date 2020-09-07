Память погибших в авиакатастрофе хоккеистов "Локомотива" почтили в Ярославской области

"Утром в Успенском соборе состоялась литургия. Днем на Леонтьевском кладбище, где похоронены многие из жертв трагедии, отслужили панихиду по погибшим. В день памяти цветы к их могилам возложили родные и близкие, губернатор Дмитрий Миронов, президент ХК "Локомотив" Юрий Яковлев, первая женщина-космонавт, депутат Государственной думы РФ Валентина Терешкова, болельщики", - говорится в сообщении.

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Мероприятия в память о погибших в авиакатастрофе в 2011 году хоккеистах "Локомотива" прошли в понедельник у стадиона "Арена-2000" и на Леонтьевском кладбище в Ярославле, а также в поселке Туношна. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

Все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о "Локомотиве"

К мемориалу "Хоккейное братство", установленному в честь команды у стадиона "Арена-2000", также были возложены цветы. Памятные мероприятия состоялись в поселке Туношна, на месте трагедии, где находится мемориальный комплекс с гранитным крестом высотой около 2,5 метра.

"7 сентября - тяжелый день для Ярославской области, для России. Девять лет назад авиакатастрофа в Туношне унесла жизни ребят хоккейной команды "Локомотив" и экипажа самолета. Они летели на свою первую игру в сезоне. Мы помним, боль от утраты жива", - написал на своей странице в Facebook Миронов.

Самолет Як-42 потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна. В авиакатастрофе погибли 44 человека, в том числе хоккеисты основного состава хоккейной команды "Локомотив" и тренерский штаб. Команда летела в Минск на свой первый матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2011/12. Выжил только бортинженер Александр Сизов.