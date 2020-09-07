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ММА

Российский боец Малыхин проведет поединок с пожизненно дисквалифицированным борцом

Поединок должен состояться 30 октября в Сингапуре

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Малыхин проведет бой против иранца Амира Алиакбари на турнире One Championship 30 октября в Сингапуре. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Бой Малыхин - Алиакбари планируется провести 30 октября в Сингапуре", - сказал собеседник агентства.

Алиакбари является чемпионом мира и Азии по греко-римской борьбе. Иранец пожизненно дисквалифицирован Объединенным миром борьбы (UWW) за употребление допинга. На его счету в ММА 10 побед и одно поражение.

Малыхин является чемпионом мира по ММА среди любителей. На его счету семь побед и ни одного поражения.

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