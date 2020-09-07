Легкоатлетка из США требует от МОК снять запрет на политическую пропаганду на состязаниях

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Американская темнокожая метательница молота Гвен Берри потребовала от Международного олимпийского комитета (МОК) отменить правило Олимпийской хартии, запрещающее политическую, религиозную или расовую пропаганду на олимпийских состязаниях. Ее видеообращение разместила в понедельник на своем сайте газета New York Times .

"Томас Бах, я знаю, что вы хотите сохранить Олимпийские игры как место, где царит гармония и основное внимание уделяется исключительно спорту, - заявила она, обращаясь к президенту МОК. - Вы требуете от атлетов, чтобы они раздвигали границы возможного и стремились к совершенству. Пора и вам сделать то же самое. Вы должны избавиться от правила номер 50 и предложить что-то другое".

По утверждению спортсменки, которая ранее была подвергнута санкциям за акцию протеста на Панамериканских играх в 2019 году, это правило "лишено смысла". "Я протестовала против того, что белые люди указывают темнокожим, что те могут, а чего не могут делать", - добавила она.

Согласно правилу 50 Олимпийской хартии, на олимпийских объектах, в местах проведения соревнований и других олимпийских зонах запрещаются любые демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.