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Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлетка из США требует от МОК снять запрет на политическую пропаганду на состязаниях

По утверждению спортсменки, это правило "лишено смысла"
Гвен Берри AP Photo/Shizuo Kambayashi
Описание
Гвен Берри
© AP Photo/Shizuo Kambayashi

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Американская темнокожая метательница молота Гвен Берри потребовала от Международного олимпийского комитета (МОК) отменить правило Олимпийской хартии, запрещающее политическую, религиозную или расовую пропаганду на олимпийских состязаниях. Ее видеообращение разместила в понедельник на своем сайте газета New York Times.

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"Томас Бах, я знаю, что вы хотите сохранить Олимпийские игры как место, где царит гармония и основное внимание уделяется исключительно спорту, - заявила она, обращаясь к президенту МОК. - Вы требуете от атлетов, чтобы они раздвигали границы возможного и стремились к совершенству. Пора и вам сделать то же самое. Вы должны избавиться от правила номер 50 и предложить что-то другое".

По утверждению спортсменки, которая ранее была подвергнута санкциям за акцию протеста на Панамериканских играх в 2019 году, это правило "лишено смысла". "Я протестовала против того, что белые люди указывают темнокожим, что те могут, а чего не могут делать", - добавила она.

Согласно правилу 50 Олимпийской хартии, на олимпийских объектах, в местах проведения соревнований и других олимпийских зонах запрещаются любые демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.

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Требования расовой справедливости приобрели особую остроту в США после смерти 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий прием. После смерти Флойда по всей стране прокатилась волна протестов под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение", имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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