ЦСКА не допустит на стадион болельщиков в атрибутике "Спартака" на матч РПЛ

ТАСС, 7 сентября. Болельщики московского "Спартака" в атрибутике команды не будут допущены на гостевой матч седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Продажа билетов на матч откроется 9 сентября и будет доступна только владельцам абонементов, а 10-12 сентября - и обладателям карт болельщика. Билеты можно будет приобрести в кассах "ВЭБ-Арены", а также онлайн. Продажа билетов владельцам карт болельщика будет осуществляться онлайн и не будет доступна для владельцев карт, которые были выпущены после 31 августа, по соображениям безопасности.

Матч ЦСКА - "Спартак" пройдет на "ВЭБ-Арене" 13 сентября, начало в 19:00 мск.

После шестого тура "Спартак" лидирует в турнирной таблице, набрав 14 очков. ЦСКА идет пятым, в активе клуба 10 очков.

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому московские стадионы с 1 августа смогут заполняться до 50% от общей вместимости с учетом соблюдения социального дистанцирования. В матчах РПЛ вместимость арен столичных клубов фактически ограничена 25%. Вместимость "ВЭБ-Арены" составляет 30 000 зрителей (25% - 7 500 мест).