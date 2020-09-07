{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист молодежной сборной России Лесовой перешел в "Динамо" из тульского "Арсенала"

Контракт с 22-летним игроком рассчитан на пять лет

ТАСС, 7 сентября. Полузащитник Даниил Лесовой перешел из тульского футбольного клуба "Арсенал" в московское "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Контракт с 22-летним игроком подписан на пять лет.

"Быстрый, техничный, качественный футболист, универсал, способный одинаково полезно сыграть сразу на нескольких позициях впереди, - отметил главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков. - Отлично действует в игре один в один, достаточно сказать, что он лучший в Российской премьер-лиге по успешным обводкам. Плюс это игрок молодежной сборной, а в предыдущем сезоне в "Арсенале" он показал впечатляющий прогресс. Лесовой - перспективный футболист, который с каждым годом становится все лучше и лучше, мы рады, что теперь он игрок "Динамо", тем более что действительно давно за ним следили".

Лесовой начал взрослую карьеру в петербургском "Зените-2", в 2018 году "Арсенал" взял футболиста в двухгодичную аренду. В июле 2020 года "Арсенал" выкупил Лесового у "Зенита". За "Арсенал" Лесовой провел 54 игры, забил семь мячей и сделал пять голевых передач.

На эту тему
До Евро рукой подать. Молодежная сборная России победила болгар в отборочном матче ЧЕ-2021

На данный момент футболист находится в расположении молодежной сборной России, он отыграл один тайм в матче квалификационного турнира к чемпионату Европы против сборной Болгарии (2:0) 4 сентября. 8 сентября российская команда на выезде сыграет со сборной Польши. Всего на его счету четыре матча за молодежную команду.

"Динамо" после шести туров занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги набрав 11 очков. В седьмом туре 13 сентября бело-голубые примут казанский "Рубин".

Теги
Российский футбол
Футбол в Испании
СМИ: Месси провел первую тренировку в составе "Барселоны" после решения остаться в клубе
Каталонская команда проведет первый матч в сезоне 27 сентября
Читать полностью