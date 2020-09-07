Футболист молодежной сборной России Лесовой перешел в "Динамо" из тульского "Арсенала"

ТАСС, 7 сентября. Полузащитник Даниил Лесовой перешел из тульского футбольного клуба "Арсенал" в московское "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Контракт с 22-летним игроком подписан на пять лет.
"Быстрый, техничный, качественный футболист, универсал, способный одинаково полезно сыграть сразу на нескольких позициях впереди, - отметил главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков. - Отлично действует в игре один в один, достаточно сказать, что он лучший в Российской премьер-лиге по успешным обводкам. Плюс это игрок молодежной сборной, а в предыдущем сезоне в "Арсенале" он показал впечатляющий прогресс. Лесовой - перспективный футболист, который с каждым годом становится все лучше и лучше, мы рады, что теперь он игрок "Динамо", тем более что действительно давно за ним следили".
Лесовой начал взрослую карьеру в петербургском "Зените-2", в 2018 году "Арсенал" взял футболиста в двухгодичную аренду. В июле 2020 года "Арсенал" выкупил Лесового у "Зенита". За "Арсенал" Лесовой провел 54 игры, забил семь мячей и сделал пять голевых передач.
На данный момент футболист находится в расположении молодежной сборной России, он отыграл один тайм в матче квалификационного турнира к чемпионату Европы против сборной Болгарии (2:0) 4 сентября. 8 сентября российская команда на выезде сыграет со сборной Польши. Всего на его счету четыре матча за молодежную команду.
"Динамо" после шести туров занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги набрав 11 очков. В седьмом туре 13 сентября бело-голубые примут казанский "Рубин".