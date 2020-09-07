Футболист молодежной сборной России Лесовой перешел в "Динамо" из тульского "Арсенала"

ТАСС, 7 сентября. Полузащитник Даниил Лесовой перешел из тульского футбольного клуба "Арсенал" в московское "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Контракт с 22-летним игроком подписан на пять лет.

"Быстрый, техничный, качественный футболист, универсал, способный одинаково полезно сыграть сразу на нескольких позициях впереди, - отметил главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков. - Отлично действует в игре один в один, достаточно сказать, что он лучший в Российской премьер-лиге по успешным обводкам. Плюс это игрок молодежной сборной, а в предыдущем сезоне в "Арсенале" он показал впечатляющий прогресс. Лесовой - перспективный футболист, который с каждым годом становится все лучше и лучше, мы рады, что теперь он игрок "Динамо", тем более что действительно давно за ним следили".

Лесовой начал взрослую карьеру в петербургском "Зените-2", в 2018 году "Арсенал" взял футболиста в двухгодичную аренду. В июле 2020 года "Арсенал" выкупил Лесового у "Зенита". За "Арсенал" Лесовой провел 54 игры, забил семь мячей и сделал пять голевых передач.