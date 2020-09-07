СМИ: Месси провел первую тренировку в составе "Барселоны" после решения остаться в клубе

ТАСС, 7 сентября. Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси вернулся на тренировочную базу команды впервые после заявления о продолжении карьеры в составе каталонцев. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Лионель Месси заявил, что останется в "Барселоне" на один сезон

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании покинуть клуб. 4 сентября он заявил, что принял решение продолжить карьеру в "Барселоне", так как не хотел вступать в юридический спор с клубом, а также из-за желания его семьи остаться в Каталонии.

В понедельник 33-летний футболист прибыл на базу, чтобы вернуться к тренировкам с командой под руководством нового главного тренера Рональда Кумана.

Чемпионат Испании стартует 13 сентября. "Барселона" начнет участие в чемпионате 27 сентября домашним матчем третьего тура против "Вильярреала". Первые два матча были перенесены из-за участия "Барселоны" в плей-офф Лиги чемпионов в августе.