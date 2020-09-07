Первый канал объявил о том, что Загитова будет соведущей проекта "Ледниковый период"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова будет соведущей нового сезона проекта "Ледниковый период". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого канала.

Основным ведущим проекта является олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже возобновила тренировки. Она была включена в состав сборной России на новый сезон. Ранее было объявлено, что спортсменка планирует выступить на контрольных прокатах сборной, которые пройдут с 12 по 13 сентября.