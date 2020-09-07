Матчи Roland Garros пройдут с ограниченным числом зрителей

Встречи будут проводиться с ограничением по количеству болельщиков. Территория будет разделена на три части, которые будут вмещать в себя несколько кортов. На две из этих территорий будет допускаться до 5 тыс. зрителей, на третью - до 1,5 тыс. Матчи квалификации пройдут без зрителей.

Все лица старше 11 лет должны будут на постоянной основе носить маску и соблюдать все меры предосторожности. На территории будет усилена работа по дезинфекции арен и прилегающих площадок.

Теннисисты будут размещены в двух гостиницах. Перемещение спортсменов будет ограничено строгими маршрутами, а пресс-конференции будут проводиться в онлайн-режиме. Также организаторы повысили сумму призовых для теннисистов, выбывших в стартовых раундах.

Roland Garros пройдет с 27 сентября по 11 октября.