Аджоев: ФК "Арсенал" продал Лесового в "Динамо" в три раза дороже, чем выкупил у "Зенита"

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Арсенал" продал полузащитника Даниила Лесового в "Динамо" в три раза дороже, чем в свое время выкупил его у "Зенита". Об этом ТАСС рассказал руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев. В понедельник "Динамо" сообщило о подписании контракта с игроком молодежной сборной России сроком на пять лет.

"Ситуация достаточно простая и абсолютно понятная. Как известно, в прошлом сезоне Даниил Лесовой находился у нас в команде на правах аренды, принадлежал игрок "Зениту". По окончании арендного соглашения, то есть после завершения сезона-2019/20, футболист должен был вернуться в "Зенит", но в арендном соглашении между нашим клубом и "Зенитом" был пункт о возможном выкупе трансфера, в этом пункте была прописана определенная сумма, и это довольно распространенная практика, - сказал Аджоев. - За то время, которое Даниил находился у нас, он серьезно прибавил, стал игроком основного состава, получил хорошую прессу и проводил яркие матчи. В общем, как это уже не раз было со многими футболистами в Туле, его карьера вышла на новый уровень". "Поэтому несмотря на то, что сумма выкупа трансфера Лесового была достаточно серьезной для "Арсенала", мы нашли эти деньги и воспользовались данной опцией, то есть по окончании минувшего чемпионата Даниил не вернулся в "Зенит", а подписал с тульским "Арсеналом" полноценный контракт. В его новом соглашении также была прописана сумма отступных, за которую игрок мог уйти в другую команду, и это примерно в три раза больше, чем мы заплатили за игрока "Зениту". Поэтому "Динамо" сейчас покупает Лесового именно за те деньги, которые прописаны в его новом контракте. "Зенит" получит 10% от суммы трансфера, все остальное получит "Арсенал", - добавил он.