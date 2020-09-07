Аджоев: ФК "Арсенал" продал Лесового в "Динамо" в три раза дороже, чем выкупил у "Зенита"

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Арсенал" продал полузащитника Даниила Лесового в "Динамо" в три раза дороже, чем в свое время выкупил его у "Зенита". Об этом ТАСС рассказал руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.
В понедельник "Динамо" сообщило о подписании контракта с игроком молодежной сборной России сроком на пять лет.
"Ситуация достаточно простая и абсолютно понятная. Как известно, в прошлом сезоне Даниил Лесовой находился у нас в команде на правах аренды, принадлежал игрок "Зениту". По окончании арендного соглашения, то есть после завершения сезона-2019/20, футболист должен был вернуться в "Зенит", но в арендном соглашении между нашим клубом и "Зенитом" был пункт о возможном выкупе трансфера, в этом пункте была прописана определенная сумма, и это довольно распространенная практика, - сказал Аджоев. - За то время, которое Даниил находился у нас, он серьезно прибавил, стал игроком основного состава, получил хорошую прессу и проводил яркие матчи. В общем, как это уже не раз было со многими футболистами в Туле, его карьера вышла на новый уровень".
"Поэтому несмотря на то, что сумма выкупа трансфера Лесового была достаточно серьезной для "Арсенала", мы нашли эти деньги и воспользовались данной опцией, то есть по окончании минувшего чемпионата Даниил не вернулся в "Зенит", а подписал с тульским "Арсеналом" полноценный контракт. В его новом соглашении также была прописана сумма отступных, за которую игрок мог уйти в другую команду, и это примерно в три раза больше, чем мы заплатили за игрока "Зениту". Поэтому "Динамо" сейчас покупает Лесового именно за те деньги, которые прописаны в его новом контракте. "Зенит" получит 10% от суммы трансфера, все остальное получит "Арсенал", - добавил он.
Официальной информации о сумме сделок между клубами нет, по данным профильного портала Transfermarkt, "Арсенал" купил Лесового за €600 тыс., а продал за €1,8 млн. По словам Аджоева, "Арсенал" не стремился удержать Лесового. "Знаете, мы, в принципе, не сторонники такого подхода. Если человек мыслями уже не с нами, а в другом клубе, то неправильно препятствовать уходу", - подчеркнул он.
"Футболисту интересно попробовать свои силы в московском "Динамо", команда будет играть в Лиге Европы, его можно понять. Игрока предложение устроило, "Арсенал" и "Динамо" тоже все согласовали, мы зарабатываем определенные деньги для клуба, которые не будут лишними в нашем бюджете. Считаю, что "Арсенал" помог раскрыться Даниилу, он помог нам, поэтому мы желаем ему удачи и дальнейшего роста в карьере", - добавил Аджоев.