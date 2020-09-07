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Футбол в России

Футболисты "Тамбова" попросили губернатора погасить долги по зарплате

В клубе отказались от комментирования ситуации

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Тамбова" написали письмо губернатору области Александру Никитину, в котором попросили погасить задолженности по зарплате. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что игроки намерены не выйти на поле в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Уфой" 12 сентября, в случае если перед ними не будет погашена задолженность по зарплате за несколько месяцев.

"Такое письмо есть, но мы пока не комментируем ситуацию", - сказала Коновалова.

"Тамбов" после шести игр занимает 14-е место с четырьмя очками.

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