Футболисты "Тамбова" попросили губернатора погасить долги по зарплате

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Тамбова" написали письмо губернатору области Александру Никитину, в котором попросили погасить задолженности по зарплате. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что игроки намерены не выйти на поле в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Уфой" 12 сентября, в случае если перед ними не будет погашена задолженность по зарплате за несколько месяцев.

"Такое письмо есть, но мы пока не комментируем ситуацию", - сказала Коновалова.

"Тамбов" после шести игр занимает 14-е место с четырьмя очками.