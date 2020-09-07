Жулин: Загитовой будет сложно продолжить карьеру из-за занятости в "Ледниковом периоде"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Олимпийской чемпионке, чемпионке мира и Европы Алине Загитовой будет сложно продолжить соревновательную карьеру из-за занятости в роли ведущей в проекте "Ледниковый период". Такое мнение ТАСС высказал российский тренер Александр Жулин.

Первый канал объявил о том, что Загитова будет соведущей проекта "Ледниковый период"

Ранее ТАСС в пресс-службе Первого канала сообщили, что Загитова вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным будет вести новый сезон шоу.

"Конечно, ей будет тяжело, съемки идут по вторникам, это сложная работа, - сказал Жулин. - Получается, один день из подготовки полностью выпадает, это трудно, я считаю, что Алина уже всего добилась в спорте и очень сложно находить дальнейшую мотивацию. Тем более сейчас в сборной России есть четыре-пять девочек, которые прыгают четверные. Алина уже вряд ли их сможет изучить".

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже возобновила тренировки. Она была включена в состав сборной России на новый сезон. Ранее было объявлено, что спортсменка планирует выступить на контрольных прокатах сборной, которые пройдут с 12 по 13 сентября.