Первый канал покажет соревнования одиночниц на Кубке России по фигурному катанию

ТАСС, 7 сентября. Первый канал в прямом эфире будет транслировать соревнования одиночниц на первом этапе Кубка России 2020 года по фигурному катанию. Об этом сообщает дирекция общественных связей телеканала.

Трансляция коротких программ начнется 19 сентября в 15:10 мск, произвольных - днем позже в то же время. 12 и 13 сентября Первый канал на своем сайте проведет трансляцию контрольных прокатов, где примут участие фигуристы сборной России.

Кубок России по фигурному катанию будет состоять из пяти этапов: в Сызрани (18-22 сентября), Москве (10-13 октября), Сочи (23-27 октября), Казани (8-12 ноября) и вновь в Москве (5-8 декабря).