Отстраненный от судейства после матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев назначен на игру ФНЛ

ТАСС, 7 сентября. Судья Василий Казарцев, работавший главным арбитром на матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи", получил назначение на игру Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между калининградской "Балтикой" и московским "Велесом". Об этом сообщает официальный портал футбольных арбитров России.

Встреча "Спартак" - "Сочи" состоялась 9 августа, матч завершился со счетом 2:2, оба гола гости забили с пенальти. Казарцев был главным арбитром встречи, за систему видеоассистента рефери (VAR) Алексей Еськов. После матча владелец "Спартака" Леонид Федун заявил газете "Спорт-Экспресс", что снимет свою команду с турнира из-за судейской ошибки, повлиявшей на результат встречи.

12 августа экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала назначение второго одиннадцатиметрового ошибочным, Еськов и Казарцев были приглашены для прохождения проверки на полиграфе. По итогам проверки РФС заявил, что оба арбитра успешно прошли ее, Казарцев был отстранен на неопределенный срок, в отношении Еськова санкций не последовало. По информации газеты "Спорт-Экспресс", в отношении Еськова должно было быть инициировано дополнительное расследование, так как тот не прошел проверку на полиграфе, издание утверждало, что существует вероятность пожизненного отстранения арбитра от профессиональной судейской деятельности.

3 сентября журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале привел комментарий председателя судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца, который заявил об отстранении Казарцева от судейства до 10 октября. После этого арбитр должен был до конца года работать на матчах ФНЛ, а в 2021 году на основании качества его работы принималось бы решение о возвращении в РПЛ.