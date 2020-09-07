В НХЛ не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 7 сентября. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не обнаружила новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди участников плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Три российских вратаря в полуфинале Кубка Стэнли.

Три российских вратаря в полуфинале Кубка Стэнли. Завершился второй раунд плей-офф НХЛ

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С 30 августа по 5 сентября были проведены 2 534 теста. Тестирование всех участников плей-офф проводится на ежедневной основе. НХЛ объявляет об отсутствии зараженных седьмую неделю подряд - с 18 июля.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа с квалификационного раунда плей-офф. На данный момент проходят полуфинальные матчи. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне.

Финалы конференций и Кубка Стэнли примет Эдмонтон. Все матчи проходят без зрителей.