Кабмин Латвии обратился в IIHF c письмом о нежелании проводить ЧМ вместе с Белоруссией

В августе премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что республика начнет переговоры с IIHF о возможности проведения турнира совместно с другой страной в связи с напряженной политической ситуацией в Белоруссией после президентских выборов.

ТАСС, 7 сентября. Правительство Латвии обратилось в Международную федерацию хоккея (IIHF) с письмом, в котором выразило просьбу провести чемпионат мира по хоккею 2021 года с другой страной вместо Белоруссии. Текст письма приводит латвийский портал Skaties.

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"Правительство Латвии призывает передать статус организатора чемпионата мира по хоккею 2021 года другой стране. Если ситуация в Белоруссии не изменится и соответствующие решения не будут приняты IIHF, правительство Латвии отозвать гарантии на организацию чемпионата мира по хоккею 2021 года", - говорится в тексте письма.

В то же время Латвийская федерация хоккея призывает не связывать политику со спортом. Президент организации Айгарс Калвитис считает, что отказ от проведения турнира приведет к утрате доверия со стороны IIHF. По его мнению, IIHF не даст быстрый ответ, так как примет окончательное решение по проведению чемпионата мира в конце января.

Федерация хоккея Белоруссии в конце августа заявила, что страна при необходимости может самостоятельно провести турнир.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Сборная России все матчи предварительного этапа должна провести в столице Белоруссии.