"Спартак" впервые с 2018 года обыграл в гостях московское "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл в гостях столичное "Динамо" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 2 430 зрителей.

В составе "Спартака" в меньшинстве отличился Дмитрий Вишневский (46-я минута), также голы на счету Йори Лехтери (52) и Лукаша Радила (60). У бело-голубых шайбу забросил Владислав Ефремов (32). В конце третьего периода на арене погас свет, в течение минуты технические неполадки удалось устранить.

Матч начался с минуты молчания в память о трагедии с участием ярославского "Локомотива". Самолет Як-42, на борту которого находилась основная команда "Локомотива", потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна.

Защитник красно-белых Вишневский и нападающий Анатолий Никонцев провели свои 550-е матчи в КХЛ. Для их одноклубника нападающего Мартина Бакоша эта игра стала в лиге 200-й.

Красно-белые не могли победить "Динамо" в гостях в КХЛ с 5 ноября 2018 года (2:1). С тех пор "Динамо" выиграло шесть домашних встреч подряд.

Уступивший в двух предыдущих матчах "Спартак" одержал первую победу в сезоне, набрал два очка и идет восьмым в таблице Западной конференции. "Динамо" потерпело второе поражение и занимает десятую строчку, не набрав очков. В следующем матче "Спартак" 9 сентября сыграет дома с уфимским "Салаватом Юлаевым". "Динамо" в тот же день примет "Локомотив".