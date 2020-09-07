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КХЛ

"Спартак" впервые с 2018 года обыграл в гостях московское "Динамо" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1
Игроки "Спартака" Александр Щербак/ТАСС
Описание
Игроки "Спартака"
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл в гостях столичное "Динамо" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 2 430 зрителей.

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В составе "Спартака" в меньшинстве отличился Дмитрий Вишневский (46-я минута), также голы на счету Йори Лехтери (52) и Лукаша Радила (60). У бело-голубых шайбу забросил Владислав Ефремов (32). В конце третьего периода на арене погас свет, в течение минуты технические неполадки удалось устранить.

Матч начался с минуты молчания в память о трагедии с участием ярославского "Локомотива". Самолет Як-42, на борту которого находилась основная команда "Локомотива", потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна.

Защитник красно-белых Вишневский и нападающий Анатолий Никонцев провели свои 550-е матчи в КХЛ. Для их одноклубника нападающего Мартина Бакоша эта игра стала в лиге 200-й.

Красно-белые не могли победить "Динамо" в гостях в КХЛ с 5 ноября 2018 года (2:1). С тех пор "Динамо" выиграло шесть домашних встреч подряд.

Уступивший в двух предыдущих матчах "Спартак" одержал первую победу в сезоне, набрал два очка и идет восьмым в таблице Западной конференции. "Динамо" потерпело второе поражение и занимает десятую строчку, не набрав очков. В следующем матче "Спартак" 9 сентября сыграет дома с уфимским "Салаватом Юлаевым". "Динамо" в тот же день примет "Локомотив".

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА32000108-55
2Северсталь32000019-94
3Локомотив22000009-24
4Динамо Мн31100018-84
5СКА21000104-43
6Витязь21000017-42
7Йокерит21000013-12
8Спартак31000025-92
9Динамо Р20000023-60
10Динамо М20000022-50
11Сочи20000021-90
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Авангард330000011-36
2Металлург22000008-14
3Салават Юлаев330000011-66
4Автомобилист22000004-14
5Ак Барс30200016-84
6Барыс31000118-103
7Торпедо НН21000016-62
8Нефтехимик21000015-52
9Трактор21000014-42
10Сибирь30000034-70
11Куньлунь20000022-50
12Амур30000026-160

 

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