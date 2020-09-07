"Спартак" впервые с 2018 года обыграл в гостях московское "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл в гостях столичное "Динамо" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 2 430 зрителей.
В составе "Спартака" в меньшинстве отличился Дмитрий Вишневский (46-я минута), также голы на счету Йори Лехтери (52) и Лукаша Радила (60). У бело-голубых шайбу забросил Владислав Ефремов (32). В конце третьего периода на арене погас свет, в течение минуты технические неполадки удалось устранить.
Матч начался с минуты молчания в память о трагедии с участием ярославского "Локомотива". Самолет Як-42, на борту которого находилась основная команда "Локомотива", потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна.
Защитник красно-белых Вишневский и нападающий Анатолий Никонцев провели свои 550-е матчи в КХЛ. Для их одноклубника нападающего Мартина Бакоша эта игра стала в лиге 200-й.
Красно-белые не могли победить "Динамо" в гостях в КХЛ с 5 ноября 2018 года (2:1). С тех пор "Динамо" выиграло шесть домашних встреч подряд.
Уступивший в двух предыдущих матчах "Спартак" одержал первую победу в сезоне, набрал два очка и идет восьмым в таблице Западной конференции. "Динамо" потерпело второе поражение и занимает десятую строчку, не набрав очков. В следующем матче "Спартак" 9 сентября сыграет дома с уфимским "Салаватом Юлаевым". "Динамо" в тот же день примет "Локомотив".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|3
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|8-5
|5
|2
|Северсталь
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-9
|4
|3
|Локомотив
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|9-2
|4
|4
|Динамо Мн
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|8-8
|4
|5
|СКА
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|4-4
|3
|6
|Витязь
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|7-4
|2
|7
|Йокерит
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3-1
|2
|8
|Спартак
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|5-9
|2
|9
|Динамо Р
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|3-6
|0
|10
|Динамо М
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-5
|0
|11
|Сочи
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1-9
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Авангард
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|11-3
|6
|2
|Металлург
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|8-1
|4
|3
|Салават Юлаев
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|11-6
|6
|4
|Автомобилист
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|4-1
|4
|5
|Ак Барс
|3
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|6-8
|4
|6
|Барыс
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|8-10
|3
|7
|Торпедо НН
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-6
|2
|8
|Нефтехимик
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-5
|2
|9
|Трактор
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4-4
|2
|10
|Сибирь
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|4-7
|0
|11
|Куньлунь
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-5
|0
|12
|Амур
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|6-16
|0