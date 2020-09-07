Боброва: Алине Загитовой по силам совместить спорт со съемками в "Ледниковом периоде"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова при желании сможет совместить профессиональный спорт и участие в проекте "Ледниковый период" в качестве ведущей. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в командном турнире Екатерина Боброва.

Ранее ТАСС в пресс-службе Первого канала сообщили, что Загитова вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным будет вести новый сезон шоу.

"Это очень здорово, что Алина Загитова вместе с Алексеем Ягудиным станут ведущими шоу "Ледниковый период", я очень рада, что Алина пробует себя в чем-то новом, тем более перед ней открывается сейчас множество дверей, - сказала Боброва. - Хочу сказать, что мало кто отказался бы быть ведущей на Первом канале, тем более такого блестящего шоу. Я не думаю, что возникнут какие-то проблемы совместить съемки на Первом канале с тренировочным процессом, если поставить себе такую цель, а у Алины характер чемпионский! Построить и распределить свое расписание так, чтобы съемки на Первом канале не мешали тренировочному процессу в ее силах, тем более они будут проходить лишь раз в неделю".

"Конечно, совмещать и учебу в университете, и тренировочный процесс, и съемки на Первом канале будет очень непросто, потребуется очень много сил, - добавила собеседница агентства. - Но если Алина чувствует, что она это может, я хочу пожелать ей только удачи. Тем более что у нас перед глазами есть пример Натана Чена, который выступает за США, учится в престижном университете и при этом завоевывает всевозможные титулы".

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже возобновила тренировки. Она была включена в состав сборной России на новый сезон. Ранее было объявлено, что спортсменка планирует выступить на контрольных прокатах сборной, которые пройдут с 12 по 13 сентября.