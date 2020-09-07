Знарок: хоккеисты "Спартака" далеки от лучшего физического состояния, несмотря на победу

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" улучшают физическое состояние, но пока далеки от максимума, несмотря на волевую победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над "Динамо". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Олег Знарок.

"Спартак" впервые с 2018 года обыграл в гостях московское "Динамо" в матче КХЛ

Встреча на "ВТБ-Арене" завершилась со счетом 3:1 в пользу "Спартака".

"Нас с победой, была хорошая и тяжелая игра, "Динамо" - хорошая команда. Если бы во втором периоде поменьше удалялись, было бы совсем хорошо. Надеюсь, что у нас улучшается физическое состояние, но до максимального еще далеко. Ключевой момент был, когда мы повели в счете, мы долго не забивали при игре в равных составах, забили в меньшинстве - тоже неплохо", - сказал Знарок.

Победную шайбу хоккеисты "Спартака" забросили в большинстве. "Так как мы не могли заниматься на сборах физическими нагрузками, мы уделяли немало времени игре в большинстве", - отметил главный тренер "Спартака".

"Спартак" одержал первую победу в регулярном чемпионате, "Динамо" потерпело второе поражение, не набрав очков. В следующем матче "Спартак" 9 сентября сыграет дома с уфимским "Салаватом Юлаевым". "Динамо" в тот же день примет "Локомотив".