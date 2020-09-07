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КХЛ

ЦСКА победил дома "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл "Барыс" из Нур-Султана со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

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В составе победителей шайбами отметились Максим Мамин (8-я минута), Андрей Светлаков (11) и Антон Слепышев (37). У "Барыса" отличился Никита Михайлис (17). Михайлис набрал 100 очков (48 голов + 52 передачи) в КХЛ. В прошедшем сезоне команды по разу обыграли друг друга в гостях (ЦСКА выиграл со счетом 3:0, "Барыс" - со счетом 3:2).

Матч начался с минуты молчания в память о трагедии в ярославском "Локомотиве". Самолет Як-42, на борту которого находилась основная команда "Локомотива", потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна.

После трех матчей армейцы с пятью очками возглавляют таблицу Западной конференции. "Барыс" набрал три очка и идет шестым в таблице Востока.

В следующем матче ЦСКА 10 сентября сыграет на выезде с новосибирской "Сибирью", "Барыс" в тот же день примет пекинский "Куньлунь".

Также в понедельник череповецкая "Северсталь" дома обыграла новосибирскую "Сибирь" (2:1), уфимский "Салават Юлаев" на выезде оказался сильнее минского "Динамо" (4:3), а омский "Авангард" разгромил хабаровский "Амур" (8:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА32000108-55
2Северсталь32000019-94
3Локомотив22000009-24
4Динамо Мн31100018-84
5СКА21000104-43
6Витязь21000017-42
7Йокерит21000013-12
8Спартак31000025-92
9Динамо Р20000023-60
10Динамо М20000022-50
11Сочи20000021-90
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Авангард330000011-36
2Металлург22000008-14
3Салават Юлаев330000011-66
4Автомобилист22000004-14
5Ак Барс30200016-84
6Барыс31000118-103
7Торпедо НН21000016-62
8Нефтехимик21000015-52
9Трактор21000014-42
10Сибирь30000034-70
11Куньлунь20000022-50
12Амур30000026-160

 

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