ЦСКА победил дома "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл "Барыс" из Нур-Султана со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".
В составе победителей шайбами отметились Максим Мамин (8-я минута), Андрей Светлаков (11) и Антон Слепышев (37). У "Барыса" отличился Никита Михайлис (17). Михайлис набрал 100 очков (48 голов + 52 передачи) в КХЛ. В прошедшем сезоне команды по разу обыграли друг друга в гостях (ЦСКА выиграл со счетом 3:0, "Барыс" - со счетом 3:2).
Матч начался с минуты молчания в память о трагедии в ярославском "Локомотиве". Самолет Як-42, на борту которого находилась основная команда "Локомотива", потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна.
После трех матчей армейцы с пятью очками возглавляют таблицу Западной конференции. "Барыс" набрал три очка и идет шестым в таблице Востока.
В следующем матче ЦСКА 10 сентября сыграет на выезде с новосибирской "Сибирью", "Барыс" в тот же день примет пекинский "Куньлунь".
Также в понедельник череповецкая "Северсталь" дома обыграла новосибирскую "Сибирь" (2:1), уфимский "Салават Юлаев" на выезде оказался сильнее минского "Динамо" (4:3), а омский "Авангард" разгромил хабаровский "Амур" (8:2).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|3
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|8-5
|5
|2
|Северсталь
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-9
|4
|3
|Локомотив
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|9-2
|4
|4
|Динамо Мн
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|8-8
|4
|5
|СКА
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|4-4
|3
|6
|Витязь
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|7-4
|2
|7
|Йокерит
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3-1
|2
|8
|Спартак
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|5-9
|2
|9
|Динамо Р
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|3-6
|0
|10
|Динамо М
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-5
|0
|11
|Сочи
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1-9
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Авангард
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|11-3
|6
|2
|Металлург
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|8-1
|4
|3
|Салават Юлаев
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|11-6
|6
|4
|Автомобилист
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|4-1
|4
|5
|Ак Барс
|3
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|6-8
|4
|6
|Барыс
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|8-10
|3
|7
|Торпедо НН
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-6
|2
|8
|Нефтехимик
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-5
|2
|9
|Трактор
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4-4
|2
|10
|Сибирь
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|4-7
|0
|11
|Куньлунь
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-5
|0
|12
|Амур
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|6-16
|0