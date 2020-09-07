ЦСКА победил дома "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл "Барыс" из Нур-Султана со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

"Спартак" впервые с 2018 года обыграл в гостях московское "Динамо" в матче КХЛ

В составе победителей шайбами отметились Максим Мамин (8-я минута), Андрей Светлаков (11) и Антон Слепышев (37). У "Барыса" отличился Никита Михайлис (17). Михайлис набрал 100 очков (48 голов + 52 передачи) в КХЛ. В прошедшем сезоне команды по разу обыграли друг друга в гостях (ЦСКА выиграл со счетом 3:0, "Барыс" - со счетом 3:2).

Матч начался с минуты молчания в память о трагедии в ярославском "Локомотиве". Самолет Як-42, на борту которого находилась основная команда "Локомотива", потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна.

После трех матчей армейцы с пятью очками возглавляют таблицу Западной конференции. "Барыс" набрал три очка и идет шестым в таблице Востока.

В следующем матче ЦСКА 10 сентября сыграет на выезде с новосибирской "Сибирью", "Барыс" в тот же день примет пекинский "Куньлунь".

Также в понедельник череповецкая "Северсталь" дома обыграла новосибирскую "Сибирь" (2:1), уфимский "Салават Юлаев" на выезде оказался сильнее минского "Динамо" (4:3), а омский "Авангард" разгромил хабаровский "Амур" (8:2).