Крикунов: хоккеиста "Динамо" Шипачева не заставляют много играть, ему надо раньше меняться

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Капитана московского хоккейного "Динамо" никто не заставляет проводить больше 20 минут на льду, ему надо раньше меняться. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

"Спартак" впервые с 2018 года обыграл в гостях московское "Динамо" в матче КХЛ

В понедельник "Динамо" на своем льду уступило "Спартаку" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Шипачев провел на льду 21 минуту 28 секунд и не отметился результативными действиями. Помимо этого, форвард совершил результативную ошибку, когда его команда действовала в большинстве, потеряв шайбу в своей зоне. В составе "Динамо" из-за травм начало сезона пропускают форварды Оскар Линдберг и Тему Пулккинен.

"Шипачева никто не заставляет столько играть, надо меняться просто пораньше и все, - сказал Крикунов. - Думаю, что Линдберг и Пулккинен вернутся к гостевым матчам (следующий гостевой матч "Динамо" проведет 12 сентября с "Барысом" - прим. ТАСС)".

"В целом игра была интересной, играли неплохо. К сожалению, забили только один гол. Ключевым моментом стал пропущенный гол в меньшинстве. Были хорошие моменты, но одного гола недостаточно. У нас ребята никак не придут в себя, надо какое-то время, чтобы они набрали форму. Думаю, где-то еще недели полторы-две", - добавил главный тренер "Динамо".

"Спартак" одержал первую победу в регулярном чемпионате, "Динамо" потерпело второе поражение, не набрав очков. В следующем матче "Спартак" 9 сентября сыграет дома с уфимским "Салаватом Юлаевым". "Динамо" в тот же день примет ярославский "Локомотив".