Футболист Хамес Родригес перешел из "Реала" в "Эвертон"

ТАСС, 7 сентября. Английский футбольный клуб "Эвертон" объявил о подписании контракта с колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом, ранее выступавшим за испанский "Реал". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Эвертона".

"Эвертон" подписал с 29-летним игроком двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

"Я приехал сюда, чтобы попытаться стать лучше, чтобы помочь команде побеждать, играть в хороший футбол. Я убежден, что с Карло Анчелотти и его тренерским штабом мы сможем добиться больших результатов. Анчелотти является одной из главных причин моего приезда", - сказал Родригес.

Родригес перешел в "Реал" в 2014 году, в прошедшем сезоне игрок провел 14 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи. До этого он два сезона выступал на правах аренды за германскую "Баварию". В составе команды Родригес стал двукратным чемпионом Германии и обладателем Кубка Германии. Вместе с "Реалом" полузащитник становился чемпионом Испании, двукратным победителем клубного чемпионата мира, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Колумбии Родригес провел 76 матчей, в которых забил 22 мяча. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров национальной команды, отставая от лидера Радамеля Фалькао на 12 голов.