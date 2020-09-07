"Динамо" не бежит. "Спартак" одержал волевую победу в гостевом матче КХЛ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал первую победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), переиграв столичное "Динамо" со счетом 3:1. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 2430 зрителей. Обе команды неудачно начали сезон и подошли к личному противостоянию без набранных очков. "Динамо" в стартовом матче сезона уступило омскому "Авангарду" (1:2), а красно-белые сначала были разгромлены в Ярославле местным "Локомотивом" (2:7), а затем проиграли на выезде "Автомобилисту" (0:1).

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Главные тренеры команд Олег Знарок и Владимир Крикунов сетовали на то, что им, как и многим другим специалистам, не удалось осуществить задуманное на сборах и подвести команды к сезону в хорошей физической форме. Бело-голубые вынуждены начинать сезон без двух нападающих второго звена - новичка Оскара Линдберга и Тему Пулккинена. После игры Крикунов отметил, что рассчитывает на возвращение Пулккинена и Линдберга к гостевому матчу с "Барысом", который состоится 12 сентября. Не в оптимальных кондициях находятся и лидеры команды - лучшие бомбардиры прошлого регулярного чемпионата Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин, а также вернувшийся из СКА Дмитрий Кагарлицкий. В матче с "Авангардом" Крикунов создал новую вторую тройку нападающих, которая и забросила единственную шайбы команды. Центральным нападающим в ней является Илья Шипов, проводивший прошлый сезон в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), по краям играют Владимир Брюквин и Даниил Тарасов. Это сочетание в стартовой встрече смотрелось лучше остальных и осталось без изменений в матче со "Спартаком". Дебютный матч в КХЛ провел 19-летний Егор Брызгалов, в обороне Артема Волкова заменил Сергей Бойков. День памяти "Локомотива" 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна потерпел крушение самолет Як-42, на борту которого находилась основная команда "Локомотива", тренеры и экипаж. Ярославцы направлялись в Минск на первый матч регулярного чемпионата. Среди погибших в авиакатастрофе были и те, кто ярко проявил себя в "Динамо".

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Чешский защитник Карел Рахунек провел два сезона за бело-голубых и оба раза представлял команду в Матчах звезд. Один сезон за "Динамо" отыграл Михаил Баландин. Александр Карповцев в составе команды дважды завоевывал золотые медали чемпионата СССР, а также побеждал в чемпионатах СНГ и России. Игорь Королев является двукратным чемпионом СССР в составе бело-голубых и обладателем золотой медали первенства СНГ. КХЛ совместно с клубами провела специальные мероприятия в память о погибших. На аренах были установлены мемориальные зоны, игроки вышли на лед со специальными шевронами, а на трибунах был выделен специальный сектор с 44 шарфами в память о погибших. Все матчи игрового дня начались с минуты молчания, в том числе и московское дерби. По сценарию Кубка мэра "Динамо" и "Спартак" встречались между собой на предсезонном турнире Кубок мэра Москвы 27 августа. Тогда красно-белые одержали волевую победу со счетом 4:1. Сценарий игры регулярного чемпионата практически полностью повторил ход предсезонной встречи.

Гости активнее начали игру и в первом периоде не сумели забросить только благодаря хорошим действиям вратаря "Динамо" Ивана Бочарова. Второй период остался за динамовцами. Красно-белые не успевали за нападающими хозяев и вынуждены были часто нарушать правила. Однако бело-голубые не сумели реализовать ни одной из четырех попыток во втором периоде. Тем не менее на второй перерыв хозяева ушли с преимуществом в счете. В равных составах хорошая атака удалась третьему звену бело-голубых - Андрей Алексеев отдал передачу Владиславу Ефремову, который не промахнулся в практически пустые ворота. В начале третьего периода динамовцы снова получили численное преимущество, которое обернулось для них катастрофой. Вадим Шипачев потерял шайбу в своей зоне, после чего выступавший ранее за "Динамо" Дмитрий Вишневский сравнял счет. Спустя несколько минут шанс реализовать численное преимущество получил "Спартак". В отличие от хозяев, гости воспользовались возможностью, точный бросок нанес Йори Лехтеря.

Бело-голубые имели моменты для того, чтобы перевести игру в овертайм, но пробить Никиту Беспалова больше не смогли. А за 10 секунд до окончания третьего периода Лукаш Радил отправил шайбу в пустые ворота. За минуту до этого на арене неожиданно погасла часть освещения, но пауза затянулась не более чем на 30 секунд, команды продолжили игру, не уходя со льда. Радил выступал за "Спартак" с 2015 по 2018 год, после чего отправился в систему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе". "Думаю, что здесь хоккей более техничный, а там все просто идут на ворота. Не знаю почему, но больше всего почему-то скучал по играм против "Динамо", - отметил Радил. "Спартак" далек от максимума В составе "Спартака" в третий раз подряд отсутствовал словацкий вратарь Юлиус Гудачек - красно-белые имеют в распоряжении шесть легионеров, а по регламенту КХЛ на матч можно заявлять не более пяти иностранцев. Никита Беспалов пропустил от "Локомотива" пять шайб и в начале третьего периода был заменен на Павла Хомченко. Встречу с "Автомобилистом" Беспалов провел уверенно, но его партнеры не сумели не забросить ни одной шайбы. В результате тренерский штаб "Спартака" разбил звено легионеров, в первой тройке вместе с Лукашем Радилом и Йори Лехтеря действовал Сергей Широков, а Мартин Бакош был переведен к Робину Ганзлу и Анатолию Никонцеву. "Была хорошая и тяжелая игра, "Динамо" - хорошая команда. Если бы во втором периоде поменьше удалялись, было бы совсем хорошо. Надеюсь, что у нас улучшается физическое состояние, но до максимального еще далеко. Ключевой момент был, когда мы повели в счете, мы долго не забивали при игре в равных составах, забили в меньшинстве - тоже неплохо", - сказал Знарок.

"В целом игра была интересной, играли неплохо, но, к сожалению, забили только один гол. Ключевым моментом стал пропущенный гол в меньшинстве. Были хорошие моменты, но одного гола недостаточно. У нас ребята никак не придут в себя, надо какое-то время, чтобы они набрали форму, думаю, где-то еще недели полторы-две", - отметил Крикунов. "Спартак" одержал первую победу на новой домашней арене "Динамо". До этого красно-белые уступали сопернику в шести гостевых матчах регулярного чемпионата подряд. В следующем матче "Спартак" 9 сентября сыграет дома с уфимским "Салаватом Юлаевым". "Динамо" в тот же день примет "Локомотив".

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 ЦСКА 3 2 0 0 0 1 0 8-5 5 2 Северсталь 3 2 0 0 0 0 1 9-9 4 3 Локомотив 2 2 0 0 0 0 0 9-2 4 4 Динамо Мн 3 1 1 0 0 0 1 8-8 4 5 СКА 2 1 0 0 0 1 0 4-4 3 6 Витязь 2 1 0 0 0 0 1 7-4 2 7 Йокерит 2 1 0 0 0 0 1 3-1 2 8 Спартак 3 1 0 0 0 0 2 5-9 2 9 Динамо Р 2 0 0 0 0 0 2 3-6 0 10 Динамо М 2 0 0 0 0 0 2 2-5 0 11 Сочи 2 0 0 0 0 0 2 1-9 0