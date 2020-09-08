Чемпионат России по легкой атлетике стартует в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Главный старт российского легкоатлетического сезона начнется во вторник в Челябинске. Турнир продлится четыре дня, в нем примут участие около 900 спортсменов из 68 регионов страны.

Соревнования пройдут на стадионе имени Елены Елесиной, являющейся олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту. Чемпионат страны состоится совместно с первенством России среди юниоров и юниорок до 23 лет. С 8 по 11 сентября в Челябинске будут разыграны 80 комплектов наград (40 - чемпионат, 40 - первенство). Изначально чемпионат страны должен был проходить в Чебоксарах, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации в столице Чувашии турнир был перенесен.

"За месяц мы сделали невозможное, до последнего момента не было понятно, подготовят ли сектор для метания. Мы его закупали, все шло сложно - пять дней были на стадионе, работали, ночевали здесь. Сегодня все готово, стадион готов, все спортсмены и тренеры, которые будут принимать участие, не пожалеют, что приехали в Челябинск", - сказал журналистам за день до старта турнира министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер.

Министр отметил, что чемпионат пройдет с соблюдением строгих мер безопасности в условиях пандемии. Стадион заполнят на треть, на входе у болельщиков будут проверять температуру и требовать ношение масок.

"Все спортсмены приехали со справками, которые они должны иметь за 72 часа до начала соревнований, между спортсменами, тренерами и судьями будет соблюдаться дистанция. Стадион вмещает пять тысяч человек, мы не будем полностью наполнять, но около двух тысяч зрителей ожидаем, потому что желающих очень много. Судьи будут в масках, судейская бригада хорошая, специалисты высочайшего уровня, уже прошли несколько всероссийских соревнований. Они обучены нюансам работы в условиях пандемии", - рассказал Одер.

Чемпионат России в Челябинске станет первым стартом летнего сезона для чемпионки мира и Европы по прыжкам в высоту Марии Ласицкене. Ее основной соперницей будет олимпийская чемпионка Анна Чичерова. Приедут и другие российские медалисты прошлогоднего мирового первенства в Катаре: обладательница золотой награды Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), вице-чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, а также прыгуны в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк, завоевавшие в Дохе серебро и бронзу соответственно.

С прицелом на Токио

"Главная задача этого старта и всего сезона - сохранить потенциал команды, ведь следующий год важный абсолютно для всех членов сборной команды, так как пройдут Олимпийские игры. Вся подготовка направлена на них. Необходимо не потерять соревновательную практику, продолжать готовиться, продолжать соревноваться и входить в следующий год с новыми силами. Думаю, что все ребята покажут результат", - сказал журналистам главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.