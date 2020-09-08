Российский теннисист Рублев обыграл Берреттини и вышел в четвертьфинал US Open

ТАСС, 8 сентября. Российский теннисист Андрей Рублев победил итальянца Маттео Берреттини в матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open). Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3, 6:3 в пользу 22-летнего россиянина. Спортсмены провели шестой очный матч на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Теперь в активе каждого из них по три победы. В четвертьфинале 10-й номер посева сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (3) и американцем Фрэнсисом Тиафо, который завершится позднее во вторник.

Рублев располагается на 14-й строчке рейтинга АТР, в активе россиянина четыре победы на турнирах под эгидой ассоциации. В розыгрыше 2017 года он дошел до четвертьфинала US Open. Это является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

Берреттини 24 года, он располагается на восьмом месте в рейтинге ATP и имеет в активе три победы на турнирах под эгидой организации. В прошлом году итальянец играл в полуфинале US Open, где уступил Медведеву. Ранее он также выходил в третий круг Открытого чемпионата Франции (2018) и четвертый раунд Уимблдона (2019).

Турнир завершится 13 сентября. Действующим победителем US Open является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.