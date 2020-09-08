Медведев сыграет с Рублевым в четвертьфинале US Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1, 6:0 в пользу Медведева. В следующем круге третий сеяный турнира сыграет против соотечественника Андрея Рублева. Он ранее победил итальянца Маттео Берреттини и повторил свой лучший результат на турнирах Большого шлема.

Медведев располагается на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В активе 24-летнего россиянина семь побед на турнирах под эгидой ATP. В прошлогоднем розыгрыше он дошел до финала US Open, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Тогда россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

Тиафо 22 года, он занимает 82-е место в рейтинге ATP. В его активе одна победа на турнирах под эгидой организации. Американец ранее добирался до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии (2019). Выход в четвертый раунд US Open является для него лучшим результатом на турнире.

В мужской сетке определились все участники четвертьфинальной стадии. За выход в полуфинал турнира поборются Медведев и Рублев, Пабло Карреньо-Буста (Испания) и Денис Шаповалов (Канада), Борна Чорич (Хорватия) и Александр Зверев (Германия), Алекс Де Минаур (Австралия) и Доминик Тим (Австрия). Встречи пройдут 8 и 9 сентября.

Соревнования завершатся 13 сентября. Действующим победителем US Open является Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.