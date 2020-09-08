Пять очков Кучерова помогли "Тампе" разгромить "Айлендерс" в матче плей-офф НХЛ

Кучеров также сделал четыре результативные передачи. В его активе теперь 21 (5 голов + 16 передач) очко. Он вышел на первое место в истории клуба по количеству ассистов в одном розыгрыше плей-офф. При этом Пойнт (2+3) и Кучеров (1+4) стали первыми хоккеистами "Тампы", набравшими по пять очков в одном матче розыгрыша Кубка Стэнли.

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (2-я и 34-я минуты), Виктор Хедман (9), Райан Макдона (11), Янни Гурд (25, 54), Никита Кучеров (46) и Ондржей Палат (50). У проигравших отличились Джордан Эберле (5) и Ник Ледди (49).

ТАСС, 8 сентября. "Тампа" победила "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 8:2 в стартовом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмотоне при пустых трибунах.

Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов вышел на площадку на 11-й минуте встречи, заменив Томаса Грайсса. Россиянин пропустил пять шайб и сделал 20 сейвов. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский совершил 22 сейва. Защитник команды Михаил Сергачев отметился одной результативной передачей.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Тампы". Следующий матч команды проведут 10 сентября (начало - 03:00 мск). В другом полуфинале играют "Даллас" с аналогичным счетом ведет в серии с "Вегасом".

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли проводятся на арене в Эдмонтоне.