"Бостон" вышел вперед в серии второго раунда плей-офф НБА с "Торонто"

ТАСС, 8 сентября. "Бостон" обыграл "Торонто" со счетом 111:89 в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Бостона" Джелейн Браун, набравший 27 очков. Его партнер по команде Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. У "Торонто" больше всех очков набрал разыгрывающий Фред Ванвлит (18).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Бостона". Следующую встречу команды проведут 10 сентября.

В другом матче дня "Лос-Анджелес Клипперс" победил "Денвер" (113:107). Счет в серии стал 2-1 в пользу "Клипперс". Самыми результативными игроками матча стали центровой "Денвера" Никола Йокич, в активе которого дабл-дабл (32 очка + 12 подборов), и форвард "Клипперс" Пол Джордж (32 очка). Дабл-даблы также оформили форварды Кавай Леонард (23 очка + 14 подборов, "Клипперс") и Майкл Портер (18 очков + 10 подборов, "Денвер").

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.